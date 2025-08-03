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Jose Mourinho'ya sürpriz talip! Ünlü teknik adam Brezilya'dan Gremio'nun yeni başkan adayı ile konuştu...

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’ya sürpriz bir talip çıktı. Brezilya ekibi Gremio’nun yeni başkan adayının taraftarlara vaadi Jose Mourinho oldu. Ünlü teknik adamın cevabı ise gündem oldu.

Jose Mourinho'ya sürpriz talip! Ünlü teknik adam Brezilya'dan Gremio'nun yeni başkan adayı ile konuştu...
Burak Kavuncu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin başına gelen ve sözleşmesi devam eden Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’ya talip çıktı. Brezilya ekibi Gremio'nun yeni başkan adayı Marcelo Marques, Jose Mourinho'yu takımına başına getirmek için görüşme yaptı.

MOURINHO’DAN CEVAP GECİKMEDİ!

Jose Mourinho ya sürpriz talip! Ünlü teknik adam Brezilya dan Gremio nun yeni başkan adayı ile konuştu... 1

Brezilya basınından Radio Guaiba’nın haberine göre, Jose Mourinho teklif karşısında mutlu olsa bile, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediği için bu teklife olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli teknik adamın bu sezon Fenerbahçe’yi Süper Lig’de şampiyon yapmak için oldukça konsantre olduğu iddia edildi.

FEYENOORD MAÇINA KAFAYI TAKTI

Jose Mourinho ya sürpriz talip! Ünlü teknik adam Brezilya dan Gremio nun yeni başkan adayı ile konuştu... 2

Fenerbahçe’nin önümüzdeki hafta oynayacağı Feyenoord karşılaşması için hazırlıklarda bulunan Mourinho’nun tamamen rakibe konsantre olduğu ve bunun dışında hiçbir konuyla ilgilenmediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Brezilya Gremio fenerbahçe
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