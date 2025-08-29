Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sadece başarılarıyla değil, aynı zamanda aldığı yüksek maaşlarla da gündemden düşmüyor.
Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi üzerine Fenerbahçe'den kritik hamle geldi. Eylül ayında seçime gidecek Fenerbahçe deneyimli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulübün Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararının faturası ağır oldu.
Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın sözleşmesini feshetmek için tazminat ödemek zorunda kalacak.
Kulübün "karşılıklı anlaşma" ibaresi kullanmadan Mourinho'nun sözleşmesini tek taraflı feshetme kararının bedeli netleşmeye başladı. Fenerbahçe yönetimi imzaladığı sözleşmedeki fesih maddesi uyarınca, teknik direktöre 15 milyon euro tutarında tazminat ödemeyi kabul etti.
Jose Mourinho'nun en kısa süre çalıştırdığı takım Fenerbahçe oldu. Mourinho'nun çalıştırdığı takımların başında çıktığı maç sayıları şöyle sıralandı:
Fenerbahçe: 62 maç
Tottenham: 86 maç
Porto: 100 maç
Inter: 108 maç
Roma: 113 maç
Manchester United: 151 maç
Real Madrid: 178 maç
Chelsea: 328 maç
Son olarak Fenerbahçe'den de 15 milyon euro tazminatı cebine koyacağı öne sürülen Jose Mourinho'nun bugüne kadar kazandığı tazminatların tutarı 115 milyon euroyu buldu.
İşte Mourinho'nun çalıştırdığı takımlardan aldığı tazminat tutarları:
2007 Chelsea: 21M€
2013 Real Madrid: 20M€
2015 Chelsea: 14.5M€
2018 Man United: 20M€
2021 Tottenham: 21M€
2024 Roma: 3.5M€
2025 Fenerbahçe: 15M€
Toplam: 115 milyon €
