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Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru! Icardi'ye şaşırtacak cinsten cevap verdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.02.2025 14:42
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan takım doktorları ile ilgili soruya sinirlenen Jose Mourinho ayrıca Mauro Icardi'ye de cevap verdi.

Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru! Icardi'ye şaşırtacak cinsten cevap verdi...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçı öncesinde Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı.

"AVANTAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

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Skor avantajı hakkında konuşan Mourinho, "İlk maçı içeride veya dışarıda oynamanın avantaj olduğunu düşünmüyorum, ben o şekilde bakmıyorum. Deplasman gol kuralı değişince olaya şöyle bakıyorum; biz aslında 180 dakikalık tek maç oynuyoruz. Biri bana sorarsa avantajlı skor ne olur diye, yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan ikinci maç sonrası turu atlayabilmek. İlk maçlarda hep rahat olurum, biliyorum ki belirleyici olan iki maçın sonucu." dedi.

"ÇALIŞTIĞIM İNSANLARA DOKUNAMAZLAR"

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"Sakatlıkların nedeni ne? Doktordan memnun musunuz?" sorusuna bir hayli sinirlenen Jose Mourinho, toplantının en uzun cevabını verdi.

"Düşüncem şu ki, insanlar konuşuyorlar ama ne hakkında konuştuklarını bilmeden konuşuyorlar. Geçen sezonun aynı dönemine bakınca farklı durumdayız. Geçen sene şubat ortasındaki sakatlıklara bakınca yüzde 50 fark var. Yüzde 5-10 değil, yarı yarıya daha az sakatlık yaşanmış. İnsanların neden bu kadar gözüne batıyor bu sakatlıklar, çünkü hepsi savunma oyuncuları. Eğer bu sakatlıklar bir stoper, orta saha, kanat, forvet olsaydı dikkat çekmezdi. Geçmişten farklı olarak, kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte insanları ateşe atmışlar. Ancak, ben ateşe su atarım, birlikte çalıştıklarımı korurum. Tek suçlayacak faktör yok, doktor tek faktör değil. Geçen sene de doktor suçlanmış, muhtemelen doktor değil. Suçlanması gereken şey futbol. Futbolda sakatlık olur. Bugünlerde futbolcular daha çok koşuyor, daha şiddetli koşuyor, daha az süreye sahipler. Sakatlıklarda birçok faktör vardır, tek bir sebep gösteremezsiniz. Diego Carlos, temas sebebiyle. Yusuf aynı. Almış olduğu darbe nedeniyle. İsmail, Çağlar, Livakovic kas sakatlığı yaşadı. Birçok faktörü var bunun, soğuk hava, zeminler, yorgunluk, yorgunluğun birikmesi... Kimse doktora dokunamaz, ben buradayken böyle bir şey olmaz."

ICARDI'YE CEVAP VERDİ

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"Mauro Icardi'nin paylaşımları için ne düşünüyorsunuz? Derbide 'Special One' olduğunuzu gösterecek misiniz? Ve Avrupa'da hedefiniz ne?" sorusunun kendisine yöneltilmesi üzerine Jose Mourinho, "Ben 'Special' olduğumu gösterdim. 25 yıl boyunca 26 kupa kazandım. Bir maç benim kariyerimi belirlemez. 25 yıllık kariyerim benim kim olduğumu belirliyor. Icardi bir 'GOAT'. O da çok büyük bir 'GOAT' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, susup kabul ediyorum." dedi.

"BUNDAN DAHA BÜYÜK MOTİVASYONA İHTİYAÇ YOK"

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"Avrupa maçlarından sonra Galatasaray ile oynayacaksınız. Oyuncularınızı ekstra motive edecek misiniz?" sorusunu da cevap veren Jose Mourinho, "Eleme maçı oynamaktan daha büyük motivasyon olabilir mi? İki maç oynayacağız. Avrupa'da 8 tane zorlu maç oynadık. Çok fazla sakatlık yaşadı. Listeye yazamadığımız oyuncular vardı. Lyon ve Midtjylland'a karşı önemli maçlar oynadık. Dramatik şekilde başardık. Eleme aşamasındayız, bundan daha güzel ne olabilir. Duygular yoğun, gerginlik yoğun, her detay önemli... Bundan daha büyük motivasyona ihtiyaç yok." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

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