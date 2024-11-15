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Jose Mourinho, Zenit galibiyetinin ardından konuştu! ''Bu sistemi çok iyi biliyorum''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.11.2024 23:26
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Milli maçlar nedeniyle verilen arada Zenit ile Kadıköy'de hazırlık maçı düzenleyen Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho, sahaya ilk kez 3-5-2 formasyonuyla çıkması hakkında konuştu.

Jose Mourinho, Zenit galibiyetinin ardından konuştu! ''Bu sistemi çok iyi biliyorum''

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen arada Kadıköy'de Zenit ile hazırlık maçı oynadı ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör José Mourinho, takımının performansını değerlendirdi.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

''KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM''

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Sözlerine “Çok mutluyum ve oyuncularımla gurur duyuyorum” diyerek başlayan Jose Mourinho, “Tadic, Fred ve Becao gibi genelde ilk 11’de oynayan isimler, bugün profesyonelliklerini bir kez daha kanıtladılar ve örnek bir performans sergilediler. Aynı şekilde, az süre alan veya genelde forma şansı bulamayan Yusuf, Cenk, Bartuğ ve Levent gibi oyuncular da bugün çok iyi bir performans gösterdi. Onlar adına da oldukça mutluyum. Ancak bir yandan da üzgünüm; çünkü bugün sahada gösterdikleri performansla her zaman oynamayı ne kadar hak ettiklerini bir kez daha ortaya koydular. Bu oyunculara hak ettikleri kadar süre veremediğim için kendimi kötü hissediyorum, çünkü kesinlikle daha fazlasını hak ediyorlar” şeklinde konuştu.

ŞANS VERDİĞİ GENÇ OYUNCULAR HAKKINDA

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Zenit karşısında şans verdiği genç oyuncular hakkında konuşan Mourinho, ''Bugün Zeki ve Şükür daha fazla süre aldı. Dün Trabzon’da kendi liglerinde bir maç oynamalarına rağmen bugün de iyi bir performans sergilediler. Diğer genç oyuncularımız da kısa süre de olsa sahada yer aldı. Bugün buraya gelen taraftarlarımıza gereken saygıyı gösterdiğimizi düşünüyorum. Onlar stadyuma gelerek bizi desteklediler ve biz de sahada en iyi performansımızı ortaya koyarak karşılık verdik.” ifadelerini kullandı.

ÜÇLÜ SAVUNMA YORUMU

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'Önümüzdeki süreçte bu formasyonu görecek miyiz?' sorusu üzerine Portekizli çalıştırıcı, ''Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bugün bunun bir denemesini gerçekleştirdik. Aslında elimizdeki oyuncu yapısı nedeniyle bunu yapmak zorundaydık. Örneğin, sağ bekimiz yoktu, bu yüzden sağ kanat oyuncumuzu sağ kanat bek gibi kullanmak durumunda kaldık. Ayrıca, diğer kanat oyuncumuz da eksikti. Eğer Kostic’i bek pozisyonunda oynatsaydık, Levent Mercan’ı kullanma şansımız olmayacaktı. Bu nedenle bir puzzle gibi hareket etmemiz gerekti, ancak bugün oluşturduğumuz bu puzzle işe yaradı. Oyuncularım gerçekten harika bir performans sergiledi.'' cevabını verdi.

''BU SİSTEMİ ÇOK İYİ BİLİYORUM''

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İlk kez oynattığı 3-5-2 hakkında ise tecrübeli hoca, ''Bu sistemi zaten çok iyi biliyorum. Roma’da iki buçuk yıl boyunca bu sistemde oynadım ve dinamiklerini, nasıl çalıştığını çok iyi anlıyorum. Dolayısıyla bu sistemi tekrar kullanmamız mümkün olabilir. Modern futbolda takımların bu tür esnekliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, rakibimizin de sağ beki eksikti ve onların da üçlü savunma ile oynayacağını önceden biliyorduk. Bugünkü maça tamamen profesyonel bir şekilde hazırlandık. Oyuncularımın ortaya koyduğu performansla gurur duyuyorum.'' dedi.

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José Mourinho fenerbahçe zenit
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