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F.Bahçe'ye sürpriz teknik adam!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.11.2018 21:25 | Son Güncelleme

Phillip Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcısı Erwin Koeman ile yoluna devam eden Fenerbahçe için Kolombiya basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Cocu'nun ayrılığının ardından Kolombiya Mİlli Takımı'nın eski teknik direktörü Jose Pekerman ile görüştüğü kaydedildi.

F.Bahçe'ye sürpriz teknik adam!

Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilmek üzere Arjantinli teknik adam Jose Pekerman'a teklif yapıldığı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin teklifini deneyimli teknik adamın reddettiği öne sürüldü.

Arjantin basınına yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Cocu'nun ardından Jose Pekerman'a teklif yaptı. Kolombiya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra Sporting Lizbon ve Arabistan'dan da teklifler alan Jose Pekerman'a Fenerbahçe'nin de talip olduğu iddia edildi. Pekerman'ın ise bu teklifi reddettiği ve Meksika Milli Takımı'na gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

69 yaşındaki Pekerman, kariyerinde sırasıyla Chacarita, Argentinos, Colo Colo, Leganes, Arjantin Milli Takımı, Toluca, Tigres ve Kolombiya Milli Takımını çalıştırdı.

(FutbolArena)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Jose Pekerman

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Takım
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
cocuya verilen şans koemana verilmeli en azından takımı tanıyor bu adamı almak kumar oynamak demek
Yok daha neler... uçmuş bu yönetim.. siz ne yiyip ne içiyorsunuz..
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