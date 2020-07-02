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Jose Sosa: Biz bu ligin en iyi takımıyız

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.07.2020 17:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Kaptan Jose Sosa, takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı. "Galatasaray karşılaşması final havasında olacak. Ligde tüm maçlarda galip gelmeliyiz" diyen Arjantinli yıldız, "Başakşehir mutlaka takılacaktır. Biz kazanalım yeter. Kaybettiğimiz puanları unutun. Biz bu ligin en iyi takımıyız" ifadelerini kullandı.

Jose Sosa: Biz bu ligin en iyi takımıyız

Alanya ve Ankaragücü beraberlikleri Trabzonspor'a liderliği kaybettirdi. Ancak Bordo-Mavililer şampiyonluk inancını asla yitirmedi. Pazar günkü Galatasaray mücadelesine final gözüyle bakan Fırtına'da, Başkan Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından kaptan Jose Sosa devreye girdi.

Takım içindeki motivasyonu üst düzeye çıkartmak için arkadaşlarıyla konuşan Arjantinli maestro, "Bir an önce toparlanmalıyız. Galatasaray maçı bizim için büyük bir fırsat" dedi. Taraftaran kendilerine çok inandığını fakat özellikle Ankaragücü maçındaki futbolun herkesi üzdüğünü belirten Sosa'nın, "Ligde tüm maçlarda galip gelmeliyiz. Zirve ile aramızda sadece 2 puan fark var. Başakşehir mutlaka takılacaktır. Biz kazanalım yeter" sözleriyle konsantrasyonu yükselttiği öğrenildi.

BURALARA KOLAY GELMEDİK

Üste üste gelen puan kayıplarını da geride bırakmaları gerektiğini söyleyen 35 yaşındaki kaptan, "Alanya ve Ankaragücü karşılaşmalarını unutun. Buralara kolay gelmedik. Biz ligin en iyi takımıyız. Bunu tekrar herkese göstermek için önümüzde büyük bir fırsat var" ifadelerini kullandı. (Akşam)

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