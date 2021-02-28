Jose Sosa: Şampiyon olmamız gerek

Fenerbahçe'nin Arjantinli maestrosu Jose Sosa, eski takımı Trabzonspor'a karşı 1-0 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Sosa, "Benim için gerçekten özel bir maçtı. Burada güzel zamanlarım geçti. Artık Fenerbahçe'deyim ve büyük bir sorumlulukla yoluma devam ediyorum. Çok çalıştık. Başlangıçta oyuna çok hakimdik. Sonra işler biraz karıştı ama sonuç olarak buradan çıktık." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışını da değerlendiren Arjantinli oyuncu, "Ben Türkiye'de çok zaman geçirdim. Bu ligde şampiyonluk son ana kadar belli olmuyor. Çok büyük sorumluluğumuz var. Kendi en iyi mücadelemizi vermeliyiz son ana kadar. Şampiyon olmamız gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

