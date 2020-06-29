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'Jose Sosa Trabzonspor'dan ayrılıyor' iddiası

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.06.2020 09:38 | Son Güncelleme

Arjantin'in Estudiantes, Trabzonspor'dan Jose Sosa transferi için girişimlerine devam ediyor.

'Jose Sosa Trabzonspor'dan ayrılıyor' iddiası

Arjantin'in Estudiantes ekibi Jose Sosa'ya ve menajerine resmi sözleşme örneği gönderdi

Yerel Minuto Neuquen gazetesinin iddiasına göre sözleşmenin bir örneği Trabzonspor kulübüne gönderildi. Gazetenin Estudiantes yöneticilerine dayandırdığı haberde; "Önceki transfer dönemlerinin aksine, 35 yaşındaki futbolcu, ailesi ile birlikte alınan ortak kararla Arjantin'e dönmeye karar verdi. Bu yüzden kendisine resmi teklif sunuldu" denildi

22 PUAN BIRAKTI

Öte yandan Ankaragücü ile berabere kalan Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği tam 10 karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. Bordo-Mavililer, bu maçların 8'inde berabere kaldı ve 2'sinde yenildi. Tam 22 puan kaybetti. (Akşam)

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