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  4. 'Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti' iddiası

'Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti' iddiası

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.12.2019 20:48 | Son Güncelleme

Arjantin basını, Jose Sosa'nın Trabzonspor'un sözleşme yenileme teklifini reddettiğini yazdı. Haberde Sosa'yı eski takımı Estudiantes'in istediği belirtildi.

'Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti' iddiası

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa ile ilgili Arjantin'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Arjantin'in önde gelen spor yayıncılarından TyC Sport, tecrübeli oyuncunun Trabzonspor'un yaptığı yeni sözleşme teklifini reddettiğini yazdı.

Oyuncunun uzun süredir peşinde olan efsane olduğu kulübü Estudiantes'in bu haber sonrasında devreye girdiği ve ülkeye geri dönüş operasyonunun da gerçekleşebileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
jose sosa Trabzonspor

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