SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Josef de Souza: Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum

Josef de Souza: Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.09.2020 08:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, siyah-beyazlı takıma katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Josef de Souza: Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum

Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalında yer alan açıklamasında, "Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum. Beşiktaş'a teşekkür ediyorum, beni yeniden Türkiye'ye getirdiler. Bana gösterilen bu ilgi ve sevginin karşılığını saha içinde vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet elde ettiğini aktaran Josef de Souza, "Kazandığımız için çok mutluyum. Deplasmanda büyük takım karşısında kazanmak Beşiktaş'ı bu yarışta bir adım ön plana çıkardı. Hocamızın olmadığı böyle bir maçı kazanmak daha zor ve önemliydi. Takım gelecek için umut verdi." diye konuştu.

sfdghjk

Siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz eden Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'a karşı birçok maçta oynadım. Ambiyans ve taraftar baskısı olarak rakip takım oyuncusu için en kötü deplasman diyebilirim. Bu takımın bir parçası olarak umarım bundan sonra bu gücü arkamıza alarak, rakip takımlara bu baskıyı hissettirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
Beşiktaş transferini resmen açıkladı!Beşiktaş transferini resmen açıkladı!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Kampta ilişkiye girdi... tüm detayları anlattı!
Kampta ilişkiye girdi... tüm detayları anlattı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Hatayspor'dan tarihi galibiyet!
Hatayspor'dan tarihi galibiyet!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Fenerbahçeli eski yıldız Beşiktaş'ta!
Fenerbahçeli eski yıldız Beşiktaş'ta!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i
En güzel Beşiktaş sözleri
En güzel Beşiktaş sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'e 14 yabancı engeli!
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'e engel!
Josef de Souza: Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum
Josef de Souza'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklaması
Kalinic, Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Açıklandı!
Kalinic kararını verdi! F.Bahçe mi Beşiktaş mı?
Beşiktaş'tan flaş Oğuzhan Özyakup açıklaması!
Beşiktaş'tan Oğuzhan hakkında açıklama!
Beşiktaş, Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı!
Beşiktaş transferini resmen açıkladı!
Abdullah Avcı: Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım
Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.