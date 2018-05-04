SPOR

Josef de Souza: Beşiktaş'ın yaptığı saygısızlık

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarıda kalan derbinin devamı için sahaya çıkmayan Beşiktaş'ın kendilerine saygısızlık yaptığını savundu

Josef de Souza: Beşiktaş'ın yaptığı saygısızlık

Fenerbahçe gazetesinin mayıs sayısı için röportaj veren De Souza, Beşiktaş'ın maça çıkmamasını değerlendirerek, "Beşiktaş'ın maça çıkmaması bizim açımızdan daha iyi oldu. Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Maça çıkmama kararı rakip takımın kararıdır. Bana göre maça çıkmama kararı, taraftara ve bizlere de saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

De Souza, Spor Toto Süper Lig'de kalan 3 haftada şampiyonluk şanslarıyla ilgili şunları belirtti:

"Bu sene bireysel hataları fazla yaptık. Önümüzdeki maçlarda taraftarımız ile birlikte şampiyonluk için çaba göstereceğiz. Evimizde oynadığımız Akhisarspor maçını kazansaydık şu an liderdik. Hala şampiyonluk yarışının içerisindeyiz. Önemli olan kalan maçlarımızdan galip gelerek sezonu lider bitirmek."

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerin atmosferini de öven Brezilyalı orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Brezilya'daki derbilerin Fenerbahçe-Galatasaray derbileri kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Benim de oynamaktan zevk aldığım maçların başında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi geliyor. Derbide attığım gol ile gerçek Fenerbahçeli oldum. Galatasaray'a attığım gol kariyerimin en önemli gollerinden birisi. Derbide son dakikada attığım golün önemini ilk başta anlayamamıştım. Daha sonra birçok tebrik ve kutlama mesajı aldığımda Galatasaray'a attığım golün önemini anladım. Çocuklarım büyüdüğünde attığım bu önemli golü izleteceğim."

Mehmet Topal'la birlikte oynamasına gelen eleştirilere de cevap veren De Souza, "İnsanların, ilk geldiğim zaman Mehmet Topal'la oynayamayacağımızı düşünmeleri normaldi. Çünkü ilk zamanlar şampiyonluk yaşayamadık, bu da sistemin sorgulanmasına neden oldu. Bu sene birlikte iyi maçlar çıkarttığımız için insanların düşüncelerinin değiştiğini düşünüyorum. Önemli olan bizim oyun tarzımızdan çok Fenerbahçe'nin başarılarıdır" şeklinde görüşlerini aktardı.

Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklamasıAbdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Dolarda hareketli dakikalar!Dolarda hareketli dakikalar!
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
josef de souza Fenerbahçe Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

G.Saray için Chiellini iddiası

G.Saray için Chiellini iddiası

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 5 yorum
sen neyin kafası yaşıyon geri zekalı sizin yaptıklarıunız ne beşiktaşın yaptığı saygısızlıksa allahın yüce adeleti tecelli edecek
fenere gelen en süzük herif olur kendileri, utanmadan,van persie gibi düşüp yerlerde ağlayan karaktersiz bir insan müsvettesi
size saygı duymadığımız doğrudur ancak maça çıkmama nedenimiz başkadır sizi aşan ve sizin anlayamayacağınız mesaj içermektedir
senin üfürükle yere düşmende ortam çocukluğu josefina
NE KADAR HAKEDİYORSAN O KADAR SAYGI GÖRÜRSÜN
Diğer Haberler
Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!

Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!

Josef de Souza: Beşiktaş'ın yaptığı saygısızlık

Josef de Souza: Beşiktaş'ın yaptığı saygısızlık

Steven Gerrard'ın ilk transferi Martin Skrtel

Steven Gerrard'ın ilk transferi Martin Skrtel

Isla'ya 3 talip birden

Isla'ya 3 talip birden

Fenerbahçe'den UEFA'ya 141 milyon Euro'luk dava!

Fenerbahçe'den UEFA'ya 141 milyon Euro'luk dava!

Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.