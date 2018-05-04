Josef de Souza: Beşiktaş'ın yaptığı saygısızlık

Fenerbahçe gazetesinin mayıs sayısı için röportaj veren De Souza, Beşiktaş'ın maça çıkmamasını değerlendirerek, "Beşiktaş'ın maça çıkmaması bizim açımızdan daha iyi oldu. Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Maça çıkmama kararı rakip takımın kararıdır. Bana göre maça çıkmama kararı, taraftara ve bizlere de saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

De Souza, Spor Toto Süper Lig'de kalan 3 haftada şampiyonluk şanslarıyla ilgili şunları belirtti:

"Bu sene bireysel hataları fazla yaptık. Önümüzdeki maçlarda taraftarımız ile birlikte şampiyonluk için çaba göstereceğiz. Evimizde oynadığımız Akhisarspor maçını kazansaydık şu an liderdik. Hala şampiyonluk yarışının içerisindeyiz. Önemli olan kalan maçlarımızdan galip gelerek sezonu lider bitirmek."

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerin atmosferini de öven Brezilyalı orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Brezilya'daki derbilerin Fenerbahçe-Galatasaray derbileri kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Benim de oynamaktan zevk aldığım maçların başında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi geliyor. Derbide attığım gol ile gerçek Fenerbahçeli oldum. Galatasaray'a attığım gol kariyerimin en önemli gollerinden birisi. Derbide son dakikada attığım golün önemini ilk başta anlayamamıştım. Daha sonra birçok tebrik ve kutlama mesajı aldığımda Galatasaray'a attığım golün önemini anladım. Çocuklarım büyüdüğünde attığım bu önemli golü izleteceğim."