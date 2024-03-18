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Josef de Souza'dan Fenerbahçelilere gönderme! "Bugün onların yüzlerini görmek isterdim"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 17:29
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Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş olan ve Beşiktaş forması giydiği dönemde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonunda yaşananlara benzer bir olay yaşayan Josef de Souza dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giymiş olan Josef de Souza, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylara dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"SPORCULARI KORUYUN!"

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Benzer bir durumda daha önce Ankaragücü taraftarlarıyla yaşadığı olaya dem vuran Josef, "Türk futbolunun bugünkü gibi olaylarla sınırlı olmadığını biliyorum ama bunun önüne geçmek için TFF'nin sporcuları koruması ve olaylara karışan taraftar ve kulüpleri cezalandırması gerekiyor. En ağır şekilde cezalandırın!" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİLERE GÖNDERME!

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Josef de Souza "Takım arkadaşlarımı ve hakemleri savunduğum için yargılandım, bugün Fenerbahçeli oyuncuların onurlandırılmasını isterdim. Çünkü onlar cesurdu. Taraftarların ağır şekilde cezalandırılmasını isterdim. Futbol sahada kazanılır ve kaybedilir. Birçok Fenerbahçe taraftarı takım arkadaşlarımı savunduğum için cezalandırılmamı istedi, bugün onların yüzlerini görmek isterdim!" ifadelerini kullandı.

1 MAÇ MEN EDİLMİŞTİ

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Geçtiğimiz sezon oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından tribünlerin sahaya inmesi sonucu fiziksel kavgada Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza 1 maç men cezası almıştı.

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