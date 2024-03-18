Josef de Souza'dan Fenerbahçelilere gönderme! "Bugün onların yüzlerini görmek isterdim"

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giymiş olan Josef de Souza, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylara dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"SPORCULARI KORUYUN!"

Benzer bir durumda daha önce Ankaragücü taraftarlarıyla yaşadığı olaya dem vuran Josef, "Türk futbolunun bugünkü gibi olaylarla sınırlı olmadığını biliyorum ama bunun önüne geçmek için TFF'nin sporcuları koruması ve olaylara karışan taraftar ve kulüpleri cezalandırması gerekiyor. En ağır şekilde cezalandırın!" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİLERE GÖNDERME!

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Josef de Souza "Takım arkadaşlarımı ve hakemleri savunduğum için yargılandım, bugün Fenerbahçeli oyuncuların onurlandırılmasını isterdim. Çünkü onlar cesurdu. Taraftarların ağır şekilde cezalandırılmasını isterdim. Futbol sahada kazanılır ve kaybedilir. Birçok Fenerbahçe taraftarı takım arkadaşlarımı savunduğum için cezalandırılmamı istedi, bugün onların yüzlerini görmek isterdim!" ifadelerini kullandı.

1 MAÇ MEN EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından tribünlerin sahaya inmesi sonucu fiziksel kavgada Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza 1 maç men cezası almıştı.





