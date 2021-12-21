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Josef de Souza'dan Mesut Özil'e gönderme!

21.12.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle yıldızlaşan Josef de Souza, sarı-lacivertli takımla oynanan maç sonrası sosyal medyada bir spor sayfasının Mesut Özil'i paylaşımının altına, kendisinin gol sevinci resmi ve ‘joker’ emojisi paylaşımı yaptı.

Josef de Souza'dan Mesut Özil'e gönderme!

Beşiktaş'ın Kadıköy'deki derbide ezeli rakibiyle 2-2 berabere kalmasının yankıları halen devam ediyor. Siyah-beyazlı yöneticiler, hakem Fırat Aydınus'un maçı yönetmediğini, sadece idare ettiğini ifade ederken; Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'nın paylaşımı ise güne damgasını vurdu.

Daha önce Fenerbahçe formasını giyen Josef de Souza, 433 sayfasının Fenerbahçeli Mesut Özil'in gol sevinci fotoğrafını 'elmas' emojisi koyarak paylaşmasının ardından karşı bir hamleyle buna cevap verdi.

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"İYİ BİR FUTBOLCUYUM"

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinin en iyisi olan Josef, attığı 2 gol ve yaptığı açıklamalardan sonra yaptığı paylaşımla da gündeme damgasını vurdu. Maçtan sonra, "Tanrı'ya şükürler olsun iyi futbolcuyum" diyen Josef, 433 sayfasının Mesut Özil ve 'Elmas' emojisi paylaşımına olay gönderme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Josef de Souza
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