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Josef de Souza'dan taraftarlara mesaj: "Herkes emin olsun..."

03.04.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta ortaya konulan performans, taraftarlar tarafından beğeni toplamıştı. Siyah - beyazlı takımın orta saha oyuncusu Josef de Souza, maçın ardından yaptığı açıklamalarla Beşiktaşlı futbolseverlere mesaj verdi. Souza, "Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız ve geçen sezona döneceğiz." dedi.

Josef de Souza'dan taraftarlara mesaj: "Herkes emin olsun..."
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde konuk olduğu Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmış, 90 dakikası nefesleri kesen mücadele izleyenleri heyecana boğmuştu. Yeni hocasıyla ilk maçından 1 puanla ayrılan Beşiktaş'ta taraftarlar, oynanan oyundan memnun kaldı. Maç sonunda ise açıklamalar geldi...

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜST SEVİYE OYNADIK"

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Oynadıkları sisteme değinen Brezilyalı futbolcu, "Yeni bir sistem, üst seviye oynadık. Çok iyi fırsatlar yakaladık ama 1 puan aldık. Galibiyeti hak ettik ama olmadı." ifadelerini kullandı.

"HERKES EMİN OLSUN..."

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Daha iyi olacaklarını söyleyen Souza, "Sistem değişti ama değişen en büyük şey, takımın ritmi. Hocamız geldiğinden beri tempolu idmanlar yapıyoruz. Biraz daha zaman lazım. Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız ve geçen sezona döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor Josef de Souza
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