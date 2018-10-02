Josef de Souza: Değerimi gittikten sonra anladılar

Souza forma giydiği 3 yıllık süreçte zaman zaman eleştirildi. Ancak mücadeleci futboluyla teknik adamların vazgeçilmez oyuncusu oldu. 3 yıllık süreçte Sarı-Lacivertli taraftarlar Souza-Mehmet Topal ikilisini günah keçisi ilan etti. En sonunda Souza 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Biz de Brezilyalı yıldıza ulaştık merak edilenleri ve F.Bahçe'yi sorduk. Takvim'de yer alan röportaj şöyle; Fenerbahçe'de 3 yıl oynadın ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer oldun. Oynadığın süre içinde çok eleştirildin. Ancak sen gittikten sonra da Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar ortada. Ne düşünüyorsun? "KAYBEDİNCE SOUZA-TOPAL SUÇLU!" Fenerbahçe'nin maçlarını da yakından takip ediyorum. Çok güzel günlerim geçti. Fenerbahçe'nin şu anki durumuna üzülüyorum. Taraftarlar istedikleri gibi konuşma hakkına sahipler. Onlar futbolu bildiklerini düşünüyorlar fakat rasyonel değiller. Duyguları ile hareket ediyorlar. 3-0, 4-0, 5-0'lık skorlarla maçı kazandığımızda takımı tebrik ediyorlar ama kaybettiğimizde suçlu ben ve Mehmet Topal ya da oynadığımız sistem oluyordu. Bunlara alışmıştım. Artık umursamıyordum.

Pereira, Aykut Kocaman, Dick Advocaat ve son olarak Cocu... Hepsi Souza- Topal ikilisini oynattı. Sen hoca olsan ikisini birlikte oynatır mıydın? "TARAFTARLAR RASYONEL DEĞİL..." Taraftarlar kazanınca destek verir kaybedince sizi eleştirir. Beni de çok fazla eleştirdiler ama takımdan ayrıldıktan sonra takımdaki değerimi anladılar. Dediğim gibi taraftarlar duygusallar, rasyonel değiller. Ama ben Fenerbahçe'den ayrılana kadar bütün gücümle mücadele ettim.... Fenerbahçe sen gittikten sonra Jailson'u transfer etti. Ancak performansı şu ana kadar beğenilmedi. Jailson nasıl bir oyuncu? "JAİLSON İÇİN BİRAZ ZAMAN LAZIM" Jailson çok büyük bir futbolcu, Fenerbahçe'ye çok katkısı olacak. Taraftarların olumsuzluklara karşı sabıra ihtiyacı var. Her oyuncunun yeni bir takıma gidince bir uyum süresi var. Kaldı ki yeni bir ülke yeni bir takım ve yeni bir sistem. Jailson'a sabredilirse çok katkı sağlar.. F.Bahçe yeniden yapılandı. Yeni teknik direktör ve yeni bir başkan var. Transfer sezonu da bitti. Mevcut kadroda sence eksiklikler var mı?