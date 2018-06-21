Josef de Souza Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıkladı!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, sosyal medya hesabı üzerinden takımda kalmak istediğini açıkladı.

Son dönemlerde çıkan takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlayan Souza şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve temsilcim Carlos Leite ile ilgili medyada çıkan Premier Lig kulüpleri ile bağlantılı son haberlerden dolayı bu haberlerin yalan olduğunu ve hiçbir İngiliz kulübü ile görüşmemiz olmadığını belirtmek istiyoruz, Fenerbahçe ile bir sene de tamamlamak istediğim bir sözleşmem var ve bu sene şampiyon olabiliriz."

