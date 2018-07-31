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Josef de Souza Fenerbahçe'den ayrılacağı iddialarını yalanladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.07.2018 21:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha futbolcusu Josef de Souza, hakkında çıkan transfer dedikodularına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Josef de Souza Fenerbahçe'den ayrılacağı iddialarını yalanladı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Premier Lig transfer iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Josef, Instagram hesabından "Fenerbahçe'de mutluyum, sosyal medyaya inanmayın." paylaşımında bulundu.

Öte yandan Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'yı transfer edeceği iddiaları, Brezilya'da da heyecan yarattı.

İngiliz ekibinin Josef için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro transfer teklifi ettiği iddiasının ardından Brezilya basını, transfer satışının %4'ünün Josef'in eski takımı Vasco da Gama'ya gideceğini belirtti.

ESKİ KULÜBÜNE 480 BİN EURO

Sözleşme şartlarına göre yetiştirme bedeli olarak satışın %4'ünü alacak olan Brezilya ekibi, iddia edildiği gibi Josef'in Crystal Palace'a 12 milyon Euro'ya satılırsa kasasına 480 bin Euro koymuş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe josef de souza

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