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Josef de Souza: Galatasaray'a attığım golü unutamadım

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer olan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza önemli açıklamalarda bulundu.

Josef de Souza: Galatasaray'a attığım golü unutamadım

Bu sezon başı 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer olan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza önemli açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, BeIn Sports'ta katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

'Yeni bir macerayı denemek istedim'

"Sadece Fernando ve Janssen değil Neto da takımdan ayrıldı. Çok önemli oyunculardı. Bu sezonun zor olacağını düşünmüştüm. Ben de kendi kariyerimi düşündüm ve yeni bir macerayı denemek istedim. Buradan ayrılalı henüz 2-3 ay oldu. Kendimi hâlâ bu takımın bir parçası olarak hissediyorum. Birçok yerde yaşadım ama yaşadığım en güzel yer İstanbul'du. Bana sorduklarında "gidin ve orada yaşayın" diyorum."

'Jailson yeteneği yüksek bir oyuncu'

"Jailson çok genç ama mükemmel bir oyuncu. Genç olduğu için buraya adapte olması zor olacaktır. Bence Jailson iyi adapte olup takıma büyük katkı verebilecek bir oyuncu. Jailson pas ve şut yeteneği yüksek bir oyuncu. İlerleyen günlerde bu özelliklerini sahaya yansıtacaktır."

'Valbuena'nın ayağından top olmak çok zor'

"Valbuena mükemmel bir oyuncu. Antrenmanlarda dahil onun ayağından top olmak çok zor. Teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu. Valbuena'nın teknik kapasitesi çok yüksek ama savunma kısmından çok atak kısmına yatkın bir oyuncu. Eğer takım içerisinde Valbuena'ya savunmaya yönelik rol verirseniz orada zorluk çekecektir."

'Cocu iyi bir hoca'

"Bence Cocu çok iyi bir teknik adam. Bunu Hollanda'da ispat etti. Ama bazen işler istediğiniz gibi gitmez. Fenerbahçe'ye bu süreci atlatmaları için destek veriyorum."

Souza, Galatasaray derbisinde son dakika attığı golü unutamadığını da sözlerine ekledi.

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray josef de souza Fenerbahçe

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