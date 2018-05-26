Josef de Souza için Wolverhampton'dan 12.5 milyon euro teklif!

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana istikrarıyla ön plana çıkan Josef de Souza'ya Premier Lig'den talip var.

The Sun'da yer alan habere göre, Championship'i zirvede bitirerek Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Wolverhampton Wanderers, Sambacı oyuncu için 12,5 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Wolverhampton'ı Premier Lig'e çıkaran ve gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Teknik Direktör Nuno Espirito Santo, Josef transferiyle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor. Josef de Souza'nın adı daha önce de West Bromwich Albion'la anılmış fakat Fenerbahçe'de kalmıştı.

Üç sezondur Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 41 resmi maçta forma giydi ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.

(Goal)

