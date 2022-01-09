Josef de Souza ile Montero birbirine girdi! Takım arkadaşları zor ayırdı

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçına kırmızı kartlar damga vurdu. Montero ve Gökhan Gönül'ün gördüğü kartlar maçta çok konuşuldu.

İLK ÖNCE GÖKHAN GÖNÜL GÖRDÜ

Gökhan Gönül'ün Umut Meraş'a yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi tecrübeli oyuncuyu ikinci sarı karttan oyun dışına attı. Bu esnada Beşiktaşlı stoper Montero, Rizesporlu futbolcularla itişmeye girince maçın hakemi Montero'yu da ikinci sarı karttan oyun dışına attı.

JOSEF TEPKİ GÖSTERDİ

Siyah-beyazlılarda Francisco Montero 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Josef de Souza takım arkadaşına sert tepki gösterdi. Josef, Montero'nun üzerine yürümek isterken Beşiktaşlı futbolcular araya girdi. Sosyal medyada Montero'ya tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar genç oyuncunun yaptığı bu davranıştan ötürü kadro dışı kalması gerektiğini savunuyor.

