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  4. Josef de Souza ile Montero birbirine girdi! Takım arkadaşları zor ayırdı

Josef de Souza ile Montero birbirine girdi! Takım arkadaşları zor ayırdı

09.01.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Montero'ya takım arkadaşı Josef de Souza sert tepki gösterdi. Gökhan Gönül'ün kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından Rizesporlu oyuncularla itişen Montero'yu hakem ikinci sarı karttan oyun dışına atmıştı. Siyah-Beyazlı taraftarlar Montero'nun bu davranışından sonra genç oyuncunun kadro dışı kalmasını istiyor.

Josef de Souza ile Montero birbirine girdi! Takım arkadaşları zor ayırdı

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçına kırmızı kartlar damga vurdu. Montero ve Gökhan Gönül'ün gördüğü kartlar maçta çok konuşuldu.

İLK ÖNCE GÖKHAN GÖNÜL GÖRDÜ

Gökhan Gönül'ün Umut Meraş'a yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi tecrübeli oyuncuyu ikinci sarı karttan oyun dışına attı. Bu esnada Beşiktaşlı stoper Montero, Rizesporlu futbolcularla itişmeye girince maçın hakemi Montero'yu da ikinci sarı karttan oyun dışına attı.

JOSEF TEPKİ GÖSTERDİ

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Siyah-beyazlılarda Francisco Montero 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Josef de Souza takım arkadaşına sert tepki gösterdi. Josef, Montero'nun üzerine yürümek isterken Beşiktaşlı futbolcular araya girdi. Sosyal medyada Montero'ya tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar genç oyuncunun yaptığı bu davranıştan ötürü kadro dışı kalması gerektiğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Francisco Montero Josef de Souza
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