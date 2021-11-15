SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Josef de Souza'nın 5 maçı kaldı!

Josef de Souza'nın 5 maçı kaldı!

15.11.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maça çıkıp 1 gol atan Josef de Souza'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için 5 karşılaşmada daha görev alması gerekiyor.

Josef de Souza'nın 5 maçı kaldı!
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve şu anda takımın en önemli dinamosu olan Josef de Souza'yla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Josef, 5 resmi maçta daha forma giyerse sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak. Hem maaş konusunda hem de sahadaki performansı nedeniyle Souza'dan çok memnun olan yönetim, 1 yıllık yeni sözleşmeyle birlikte sambacıyla yola devam edecek.

Taraftarlar, sosyal medyadan Josef etiketleri açarak bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Beşiktaş'ta kadro dışı kararıBeşiktaş'ta kadro dışı kararı
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Josef de Souza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

Kadın mı erkek mi? Yılın olayı

Kadın mı erkek mi? Yılın olayı

Ronaldo'ya büyük şok! 90. dakikada...

Ronaldo'ya büyük şok! 90. dakikada...

Gidiyor mu? Kerem imzayı atıyor

Gidiyor mu? Kerem imzayı atıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.