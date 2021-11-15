Josef de Souza'nın 5 maçı kaldı!

Beşiktaş geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve şu anda takımın en önemli dinamosu olan Josef de Souza'yla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Josef, 5 resmi maçta daha forma giyerse sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak. Hem maaş konusunda hem de sahadaki performansı nedeniyle Souza'dan çok memnun olan yönetim, 1 yıllık yeni sözleşmeyle birlikte sambacıyla yola devam edecek.

Taraftarlar, sosyal medyadan Josef etiketleri açarak bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

