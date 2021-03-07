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Josef de Souza'nın Galatasaray maçı sonrası paylaşımı olay oldu!

07.03.2021 21:56 | Son Güncelleme:
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Josef de Souza'nın Galatasaray maçı sonrası paylaşımı olay oldu!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonu flaş bir paylaşım yapıldı.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Tyler Boyd, Galatasaray'a karşı takımının ikinci golünü kaydetti.

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TYLER BOYD NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş için de çok önemli bir maç olduğunu ifade eden Tyler Boyd: "Bugün çok önemli bir maçtı. Beşiktaş için de çok önemliydi. Sivas'a puan kazandırdık. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok zorlu, Saha şartları da zorlu. Sahadan ötürü daha çabuk yoruluyorsunuz, kaslarınız yoruluyor. Takım olarak çok iyiydik. Savaştık, mücadele ettik, 1 puan aldık" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Josef de Souza Tyler Boyd
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizi izlemeye devam edin fragman bitti film başladı 3hece Tek kelime BEŞİKTAŞ

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