Josef de Souza: Umarım Mesut Özil, Türkiye'de bir şey yapamaz

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, kariyeri ve sarı lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil hakkında Brezilya basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca şampiyonluk yaşamadığını belirterek, Beşiktaş'ta mutlu sona ulaşmak istediğini ifade etti.

"ÖZİL'İN GELİŞİ BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ"

Devre arası transfer döneminde dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasına da değinen Josef de Souza "Süper Lig'e büyük oyuncuların gelmesi her zaman iyidir. Özil'in gelişi de büyük dikkat çekti. Böyle oyuncuların gelmesi ligin kalitesini artırıyor. Umarım Mesut burada bir şey yapamaz ve Beşiktaş karşısında sahada etkili olmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ SAYGINLIĞINI KAZANDIM"

Fenerbahçe'de üç yıl boyunca oynadığını ifade eden Josef de Souza, Beşiktaş'a transfer olması sonrası takımda şüphe ile karşılandığını ifade etti. Souza "Fenerbahçe'de oynadığım için Beşiktaş'a ilk geldiğimde şüphe ile karşılandım. Zamanla bağlılığımı gösterdim ve taraftarın saygınlığını kazandım." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE SADECE FUTBOL KONUŞULUYOR"

Türkiye'de ki derbilerin oynandığı haftalarda büyük ses getirdiğini dile getiren Brezilyalı futbolcu Souza "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir rekabet var. Bu takımların birbiriyle oynayacağı hafta Türkiye'de sadece futbol konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

