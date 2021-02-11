SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Josef de Souza: Umarım Mesut Özil, Türkiye'de bir şey yapamaz

Josef de Souza: Umarım Mesut Özil, Türkiye'de bir şey yapamaz

11.02.2021 18:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Josef de Souza: Umarım Mesut Özil, Türkiye'de bir şey yapamaz

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, kariyeri ve sarı lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil hakkında Brezilya basınına flaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, kariyeri ve sarı lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil hakkında Brezilya basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca şampiyonluk yaşamadığını belirterek, Beşiktaş'ta mutlu sona ulaşmak istediğini ifade etti.

"ÖZİL'İN GELİŞİ BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ"

Devre arası transfer döneminde dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasına da değinen Josef de Souza "Süper Lig'e büyük oyuncuların gelmesi her zaman iyidir. Özil'in gelişi de büyük dikkat çekti. Böyle oyuncuların gelmesi ligin kalitesini artırıyor. Umarım Mesut burada bir şey yapamaz ve Beşiktaş karşısında sahada etkili olmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ SAYGINLIĞINI KAZANDIM"

Fenerbahçe'de üç yıl boyunca oynadığını ifade eden Josef de Souza, Beşiktaş'a transfer olması sonrası takımda şüphe ile karşılandığını ifade etti. Souza "Fenerbahçe'de oynadığım için Beşiktaş'a ilk geldiğimde şüphe ile karşılandım. Zamanla bağlılığımı gösterdim ve taraftarın saygınlığını kazandım." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE SADECE FUTBOL KONUŞULUYOR"

Türkiye'de ki derbilerin oynandığı haftalarda büyük ses getirdiğini dile getiren Brezilyalı futbolcu Souza "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir rekabet var. Bu takımların birbiriyle oynayacağı hafta Türkiye'de sadece futbol konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldiBeşiktaş kafilesi Konya'ya geldi
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
hiç profesyonel bir futbolcu uslubumu bu ? ayıp etmiş
ADMIN KONUŞMAYI ÇARPTIRTMA JOSEF UMARIM BASARILI OLAMAZ DEMIS NEREDEN ALGILIYORSUN

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Fenerbahçe'deki olay gerçek! İşte o isimler

Fenerbahçe'deki olay gerçek! İşte o isimler

Marcao'dan Galatasaray taraftarına isyan

Marcao'dan Galatasaray taraftarına isyan

F.Bahçe'de Erol Bulut için şok iddia

F.Bahçe'de Erol Bulut için şok iddia

Sivasspor'da Marcelo Goiano ile yollar ayrıldı

Sivasspor'da Marcelo Goiano ile yollar ayrıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Olay gönderme!

Olay gönderme!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'dan flaş hamle!

Galatasaray'dan flaş hamle!

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Kırmızı kart gördü, sözleşmesi feshediliyor!

Kırmızı kart gördü, sözleşmesi feshediliyor!

Diğer Haberler

Josef de Souza: Umarım Mesut Özil, Türkiye'de bir şey yapamaz

Mesut Özil, Türkiye'de bir şey yapamaz

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi idmanı izledi

Beşiktaş'ta başkan Çebi idmanı izledi

Beşiktaş'la anlaşamayan Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu

Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun yeniden Nevzat Demir'de

Cenk Tosun yeniden Nevzat Demir'de

Beşiktaş'ta Cenk Tosun idmana çıkıyor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.