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Josef de Souza'ya sürpriz talip!

09.10.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Josef de Souza'yı Gremio istiyor. Kartal ise Brezilyalı oyuncuyu takımda tutmayı hedefliyor.

Josef de Souza'ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ın başarılı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bir numaralı gözdesi olan Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

ESKİ TAKIMI TALİP

Siyah-Beyazlı Yönetim, 32 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Ancak başarılı oyuncuya eski takımı Gremio da talip.

ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ

Gremio yetkilileri Josef ile temasa geçti. Sambacı ise öncelikle Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istiyor.

JOSEF 3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Sezon sonunda 33 yaşına basacak olan Josef, Beşiktaş yetkililerinden az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme sunmayı düşünüyor. Yapılan görüşmelerin kısa bir süre içinde sonlandırılması planlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Josef, bu sezon 8 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçının tamamında sahada kaldı. Brezilyalı oyuncunun bu süre içinde 1 golü bulunuyor. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Josef de Souza
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