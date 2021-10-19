SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Josef de Souza: "Zor bir dönemden geçiyoruz"

Josef de Souza: "Zor bir dönemden geçiyoruz"

19.10.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Sporting'e 4-1 yenildiği maçın ardından Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

Josef de Souza: "Zor bir dönemden geçiyoruz"
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Sporting'e 4-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Detaylarda kaybettiklerini söyleyen Brezilyalı, "Şampiyonlar Ligi farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. İlk yarıda kornerden 3 gol yemek önemli bir detay. Bu detay da mağlubiyete sebep oldu. Beşiktaş atak oynaması gereken bir takım. Benim geride kalmam problem değil." dedi.

Son dönemde kötü sonuçlar aldıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Geçen sene de böyle olmuştu ama sonunda şampiyon olmuştuk. Eminim bu sezon da bunu değiştireceğiz. Taraftarlarımızdan takıma inanmasını istiyorum. Bu süreçten düzgün bir şekilde geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladıDünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
PARTNER Gülden Arslan aşkını ilan etti: Her hissimi tazecik tuttun Gülden Arslan aşkını ilan etti: Her hissimi tazecik tuttun
''Beşiktaş'a daha fazla gol atabilirdik''''Beşiktaş'a daha fazla gol atabilirdik''
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Josef de Souza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

Türkiye'nin efsane kulübü satılıyor!

Türkiye'nin efsane kulübü satılıyor!

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Rekor bonservis

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Rekor bonservis

MHK'da istifa depremi! Resmi açıklama geldi

MHK'da istifa depremi! Resmi açıklama geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.