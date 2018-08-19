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Josef: Giuliano ayrılırsa önemli bir eksiklik olur

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2018 08:54 | Son Güncelleme

Josef de Souza, Fenerbahçe'nin Malatyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

Josef: Giuliano ayrılırsa önemli bir eksiklik olur

Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Josef de Souza kaybettikleri maçla ilgili konuşurken, Giuliano'nun ayrılışı hakkında da kısa bir değerlendirme yaptı.

İşte Josef de Souza'nun maç sonundaki sözleri:

''Takım bugün çok fazla şans üretemedi, ürettiklerimizi de değerlendirmeyi beceremedik. İkinci yarı bir kere geldiler, gol oldu. Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Giuliano bize çok yardımı olan bir oyuncuydu. Giderse önemli bir eksiklik olur.''

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Yeni Malatyaspor Josef Giuliano

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