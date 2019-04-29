Josef Sural için cenaze töreni düzenlendi

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün Kayseri deplasmanı dönüşü devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Çek futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Josef Sural'ın cenazesi Aytemiz Alanyaspor'un tesislerine getirildi. Takım arkadaşları Sural'a veda etti. Antalyasporlu Celutska da Sural'a veda için tesislere geldi ve birçok futbolcu gözyaşlarını tutamadı.
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