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Josef Sural için cenaze töreni düzenlendi

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.04.2019 18:41 | Son Güncelleme

Trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural için kulüp tesislerinde cenaze töreni düzenlendi. Sural'ın takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Josef Sural için cenaze töreni düzenlendi

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün Kayseri deplasmanı dönüşü devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Çek futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Josef Sural'ın cenazesi Aytemiz Alanyaspor'un tesislerine getirildi. Takım arkadaşları Sural'a veda etti. Antalyasporlu Celutska da Sural'a veda için tesislere geldi ve birçok futbolcu gözyaşlarını tutamadı.

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