SPOR

Josef Sural'ın iç kanama ve birçok kemiğindeki kırıklar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.04.2019 10:03 | Son Güncelleme

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün şoförün uyuması nedeniyle devrilmesi sonucu yaralanan oyunculardan Josef Sural'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Alanyaspor, elim kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ı devre arası transfer döneminde renklerine katmıştı. 2 kız babası 28 yaşındaki oyuncunun küçük kızı 2.5 ay önce Prag'da dünyaya gelmişti. Sural'ın ameliyatını gerçekleştiren hastaneden de kazayla ilgili resmi açıklama geldi.

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı. Kazada ağır yaralanan Josef Sural ise kurtarılamadı.

Elim kazada vefat eden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın yaklaşık 2.5 ay önce Prag'da Melissa Denise adı verilen kızı dünyaya gelmişti.

Josef Sural, devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sural 12 Ocak'taki imza töreninde yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" şeklinde konuşmuştu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Josef Sural'ın ameliyatını gerçekleştiren hastaneden, kazayla ilgili resmi açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Josef Sural'ın, hem kafa kemiklerinde, hem göğüs kemiklerinde, bacak ve kol kemiklerinde, ayak bileklerinde kırıklar vardı. Ekibimiz ameliyata alarak müdahale etti ancak iç kanaması olan hastadan geri dönüş alamayınca, hayatını kaybetti. Biz de çok üzgünüz. Böyle hazin bir olayla karşılaşmak bizi de şok etti, çok üzgünüz."

1 GOLÜ VARDI

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giymişti.

Çek golcü, forvette görev yapıyordu. 18 kez Çek Cumhuriyeti A Milli Takımı'nda forma giyen Sural, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında Akdeniz ekibindeki tek golünü kaydetmişti.

PARTNERAhmet Kural'ın şaşırtan ev kararı!Ahmet Kural'ın şaşırtan ev kararı!
Josef Sural Türk futbolunu yasa boğdu!Josef Sural Türk futbolunu yasa boğdu!
Kahreden kazada büyük ihmal!Kahreden kazada büyük ihmal!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Josef Sural

En Çok Okunan Haberler

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

'Onların makyaja değil, estetiğe ihtiyacı var'

'Onların makyaja değil, estetiğe ihtiyacı var'

'Cennetten düşerken canın acıdı mı?'

'Cennetten düşerken canın acıdı mı?'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

''Umarım F.Bahçe ligde kalır''

''Umarım F.Bahçe ligde kalır''

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Ozan Tufan'dan La Liga bombası

Ozan Tufan'dan La Liga bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Josef Sural'ın iç kanama ve birçok kemiğindeki kırıklar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı

Ve Josef Sural'ın ölüm nedeni açıklandı!

Josef Sural için spor camiasından başsağlığı mesajları

Josef Sural Türk futbolunu yasa boğdu!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Hasan Çavuşoğlu: Sergen Yalçın'a Beşiktaş ihtimalini sorduk

Sergen Yalçın için Beşiktaş sözleri

Papiss Cisse: Umarım Fenerbahçe ligde kalır

''Umarım F.Bahçe ligde kalır''

Papiss Cisse: Gol krallığı hırsım yok

'Gol krallığı hırsım yok'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.