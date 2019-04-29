Josef Sural'ın iç kanama ve birçok kemiğindeki kırıklar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı. Kazada ağır yaralanan Josef Sural ise kurtarılamadı.

Elim kazada vefat eden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın yaklaşık 2.5 ay önce Prag'da Melissa Denise adı verilen kızı dünyaya gelmişti.

Josef Sural, devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sural 12 Ocak'taki imza töreninde yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" şeklinde konuşmuştu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Josef Sural'ın ameliyatını gerçekleştiren hastaneden, kazayla ilgili resmi açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Josef Sural'ın, hem kafa kemiklerinde, hem göğüs kemiklerinde, bacak ve kol kemiklerinde, ayak bileklerinde kırıklar vardı. Ekibimiz ameliyata alarak müdahale etti ancak iç kanaması olan hastadan geri dönüş alamayınca, hayatını kaybetti. Biz de çok üzgünüz. Böyle hazin bir olayla karşılaşmak bizi de şok etti, çok üzgünüz."

1 GOLÜ VARDI

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giymişti.

Çek golcü, forvette görev yapıyordu. 18 kez Çek Cumhuriyeti A Milli Takımı'nda forma giyen Sural, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında Akdeniz ekibindeki tek golünü kaydetmişti.

