SPOR

Josef Sural stattan böyle ayrılmış

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.04.2019 18:00 | Son Güncelleme

Kayseri deplasmanı sonrası takım otobüsü yerine 7 arkadaşıyla VIP bir araçla Alanya’ya hareket eden ve yolda geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Josef Sural’ın stattan ayrılış görüntüleri kameralara yansıdı.

Josef Sural stattan böyle ayrılmış

Süper Lig’in 30. haftasında dün Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Alanyaspor’da, Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural’ın içinde bulunduğu VIP minibüs, Alanya yolu üzerinde trafik kazası geçirdi.

2

Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Josef Sural’ın, maçında ardından soyunma odası koridorlarındaki yürüyüşü ve Kadir Has Stadyumundan maç sonrası ayrılış görüntüleri kameralara yansıdı.

1

3


Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
'Ailemizin bir ferdini kaybettik''Ailemizin bir ferdini kaybettik'
Sural'ın son görüntüsü ortaya çıktı!Sural'ın son görüntüsü ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Josef Sural alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

''Umarım F.Bahçe ligde kalır''

''Umarım F.Bahçe ligde kalır''

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Ozan Tufan'dan La Liga bombası

Ozan Tufan'dan La Liga bombası

Okuyucu Yorumları 1 yorum
R.I.P Josef Sural...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Josef Sural için cenaze töreni düzenlendi

Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Josef Sural stattan böyle ayrılmış

Josef Sural stattan böyle ayrılmış

Hasan Çavuşoğlu: Ailemizin bir ferdini kaybettik

'Ailemizin bir ferdini kaybettik'

Josef Sural'ın hayatını kaybetmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Sural'ın son görüntüsü ortaya çıktı!

Sural'ın hayatını kaybettiği araç bu hale geldi!

Sural'ın hayatını kaybettiği araç bu hale geldi!

Sparta Prag, Josef Sural için başsağlığı mesajı yayınladı

Sparta Prag Sural'ı unutmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.