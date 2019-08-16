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Joseph Attamah, Çaykur Rizespor'da

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

Yeşil-mavili ekip Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Joseph Attamah, Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlanmasının ardından Gana Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Attamah'ın kiralık olarak transferinin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Attamah, sözleşme imzalamasının ardından ligin ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının kafilesinde yer aldı.

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Çaykur Rizespor Joseph Attamah Spor Toto Süper Lig Başakehir

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