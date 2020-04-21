Joseph Yobo: Fenerbahçe'ye aşık oldum

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve çok önemli başarılara imza atan Joseph Yobo, Everton’da oynarken neden Türkiye’yi tercih ettiğini anlattı. Instagram’da takipçileriyle canlı sohbete katılan Yobo, “Everton’da yaklaşık 9 yıl oynadım. Bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu hissettim. Kupa kazanmak istedim, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istedim. Everton’da işler iyi gidiyordu ancak ilk beşin üstüne çıkamıyorduk. O an ihtiyacım olan şeyin değişiklik olduğunu hissettim.

YAŞ ALDIKÇA KUPA İSTİYORSUNUZ

Bir oyuncu olarak yaşlandıkça daha fazla deneyim kazanırsınız ve kupa aramaya başlarsınız. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi’nde oynayabileceğim yere gidip, kupa kazanmak benim için bir sonraki hedefti. Neyse ki Fenerbahçe geldi. Türkiye’ye gittiğimde ne olacağını bilmiyordum çünkü kültürlerini bilmiyordum. Her ne kadar Everton’da onlara karşı oynamış olsam da oyunlarından etkilendim. Beni transfer etmek istediklerinde işte bu ruh halindeydim. O zaman, Premier Lig’deki transfer penceresi kapatıldı ve İngiltere içinde gidecek yer yoktu.