Joseph Yobo: Fenerbahçe'ye aşık oldum

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve çok önemli başarılara imza atan Joseph Yobo, Everton’da oynarken neden Türkiye’yi tercih ettiğini anlattı. Instagram’da takipçileriyle canlı sohbete katılan Yobo, “Everton’da yaklaşık 9 yıl oynadım. Bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu hissettim. Kupa kazanmak istedim, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istedim. Everton’da işler iyi gidiyordu ancak ilk beşin üstüne çıkamıyorduk. O an ihtiyacım olan şeyin değişiklik olduğunu hissettim.
Bir oyuncu olarak yaşlandıkça daha fazla deneyim kazanırsınız ve kupa aramaya başlarsınız. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi’nde oynayabileceğim yere gidip, kupa kazanmak benim için bir sonraki hedefti. Neyse ki Fenerbahçe geldi. Türkiye’ye gittiğimde ne olacağını bilmiyordum çünkü kültürlerini bilmiyordum. Her ne kadar Everton’da onlara karşı oynamış olsam da oyunlarından etkilendim. Beni transfer etmek istediklerinde işte bu ruh halindeydim. O zaman, Premier Lig’deki transfer penceresi kapatıldı ve İngiltere içinde gidecek yer yoktu.
Oraya ödünç verildim ve bir ay sonra, orada kalmak istediğimi söyledim çünkü her şey benim için farklıydı ve daha da motive oldum. Takımla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımı ve kupalar kazanabileceğimi gördüm. Birkaç hafta içinde kulübe aşık oldum. Sadece Şampiyonlar Ligi tutkusunu gerçekleştirmekle kalmadım, kupa da kazandım. Sakatlandım ve neredeyse 1 yılı kaçırdım. Oynadığımda da yüzde yüz formda değildim. Türkiye Ligi çok iyi ama Nijeryalılar izlemiyor, bu yüzden tekrar Premier Lig’e dönmek durumunda kaldım.” (AKŞAM)
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