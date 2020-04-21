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Joseph Yobo: Fenerbahçe'ye aşık oldum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

Kanarya'nın eski yıldızı Yobo, tereddütle geldiği İstanbul'da yaşadıklarını anlattı: “Everton'da değişiklik istedim. Fenerbahçe'ye kupa kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gittim. Bilmediğim bir kültüre gidiyordum ve tereddütlerim vardı. Birkaç hafta içinde kulübe aşık oldum.”

Joseph Yobo: Fenerbahçe'ye aşık oldum

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve çok önemli başarılara imza atan Joseph Yobo, Everton’da oynarken neden Türkiye’yi tercih ettiğini anlattı. Instagram’da takipçileriyle canlı sohbete katılan Yobo, “Everton’da yaklaşık 9 yıl oynadım. Bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu hissettim. Kupa kazanmak istedim, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istedim. Everton’da işler iyi gidiyordu ancak ilk beşin üstüne çıkamıyorduk. O an ihtiyacım olan şeyin değişiklik olduğunu hissettim.

YAŞ ALDIKÇA KUPA İSTİYORSUNUZ

Bir oyuncu olarak yaşlandıkça daha fazla deneyim kazanırsınız ve kupa aramaya başlarsınız. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi’nde oynayabileceğim yere gidip, kupa kazanmak benim için bir sonraki hedefti. Neyse ki Fenerbahçe geldi. Türkiye’ye gittiğimde ne olacağını bilmiyordum çünkü kültürlerini bilmiyordum. Her ne kadar Everton’da onlara karşı oynamış olsam da oyunlarından etkilendim. Beni transfer etmek istediklerinde işte bu ruh halindeydim. O zaman, Premier Lig’deki transfer penceresi kapatıldı ve İngiltere içinde gidecek yer yoktu.

HER ŞEY BENİM İÇİN FARKLIYDI

Oraya ödünç verildim ve bir ay sonra, orada kalmak istediğimi söyledim çünkü her şey benim için farklıydı ve daha da motive oldum. Takımla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımı ve kupalar kazanabileceğimi gördüm. Birkaç hafta içinde kulübe aşık oldum. Sadece Şampiyonlar Ligi tutkusunu gerçekleştirmekle kalmadım, kupa da kazandım. Sakatlandım ve neredeyse 1 yılı kaçırdım. Oynadığımda da yüzde yüz formda değildim. Türkiye Ligi çok iyi ama Nijeryalılar izlemiyor, bu yüzden tekrar Premier Lig’e dönmek durumunda kaldım.” (AKŞAM)

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Fenerbahçe joseph yobo

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