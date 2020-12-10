Josh Magette Darüşşafaka Tekfen'de

Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu Josh Magette'i renklerine bağladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Magette, son olarak Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Orlando Magic'in Gelişim Ligi (G League) takımı Lakeland Magic'te görev yapmıştı.

NBA'de Atlanta Hawks ile Orlando Magic'in formasını giyen Josh Magette, 2018-2019 sezonunda Cedevita (Hırvatistan) ve Gran Canaria'da (İspanya) Avrupa deneyimi yaşamıştı.

KAYNAK: AA

