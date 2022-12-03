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Joy Corrigan bikinisine sığmadı! Miami'de şov yaptı

03.12.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joy Corrigan, Miami'de doğaçlama bir fotoğraf çekimi sırasında inanılmaz derecede formda vücudunu sergiledi. Corrigan'ın minik bikisini dikkatlerden kaçmadı.

Joy Corrigan bikinisine sığmadı! Miami'de şov yaptı

27 yaşındaki manken, Sunshine State'in sıcak ve güneşli havanın keyfini sürerken, siyah desenli minik bikinisiyle tüm bakışları üzerine çekti.

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Sık sık vücudunu gösterirken görülen Corrigan, hayal gücüne çok az yer bırakan cimri mavi ve siyah desenli bir bikiniyle sahilde dizi poz verdi.

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Son yıllarda Los Angeles'ı evi olarak gören Massachusetts yerlisi ünlü isim, sıcak havanın keyfini sürüp, okyanusa girmek için soluğu Miami'de aldı.

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Sıcaktan bunalan ünlü isim deniz kenarından verdiği pozlarla takipçilerinin de içinde içini ısıttı.

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