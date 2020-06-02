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JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü

NBA HABERLERİ  | 02.06.2020 11:20 | Son Güncelleme

George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de ırkçılık karşıtı eylemler yoğun bir şekilde devam ederken son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen JR Smith, kamyonetinin camını kırdığını öne sürdüğü bir adamı tekme tokat dövdü. JR Smith'in bu saldırısı kameralara yansıdı.

George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine ABD genelinde ırkçılık karşıtı eylemler yoğun bir şekilde devam ederken protestolardan tartışma yaratan görüntüler de gelmeye devam ediyor.Son olarak NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen ve bu sezonu boşta (free agent) geçiren yıldız oyun kurucu JR Smith olay yaratan bir videonun baş aktörü oldu.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

TMZ Sports'un yayınladığı videoda 34 yaşındaki basketbolcu arabasına zarar verdiği öne sürülen bir adamı döverken görüntülendi. Videoda Smith, arabasının camını kırdığı iddiasıyla yakaladığı bir adamı yerde tekmelerken görüldü. Smith'in arkadaşı olduğu düşünülen birkaç kişi olaya müdahale edince şahıs kalkıp kaçmaya başladı.

"BU NEFRET SUÇU DEĞİL"

Olayın sosyal medyada ve haber kanallarında gündeme oturması üzerine bir açıklama yapan Smith olayı anlattı ve şu ifadeleri kullandı:"Küçük beyaz şerefsizlerden biri nereye gittiğini bilmiyordu ve kamyonetimin kahrolasıca camını kırdı. Yakaladım ve k.çına tekmeyi bastım. Bu nefret suçu değil, benimle bir sorunu olmayan kimseyle bir problemim yok. Bu s…. sisteminin sorunu. Olan bu."

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