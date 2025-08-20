SPOR

Jrokez kullanıcı adlı Oğuzhan Dalgakıran için Fenerbahçe'den duygulandıran paylaşım! Benfica maçı öncesi dev ekrandan veda edildi...

Sosyal medya platformu Twitch üzerinden 'Jrokez' kullanıcı adıyla yaptığı yayınlarla tanınan Oğuzhan Dalgakıran balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Dalgakıran’ın “Fenerbahçe-Benfica maçında yengenle oradayız. Şansımı da yanımda getiriyorum.” sözleri ise sosyal medyada gündem olmuştu. Fenerbahçe ise Benfica maçı öncesi bu olaya sessiz kalmadı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe Spor Kulübü, bu akşam Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Playoff mücadelesi öncesi hayatını kaybeden Oğuzhan 'Jrokez' Dalgakıran için stadyumda bir anma düzenledi.

FENERBAHÇE UNUTMADI

Jrokez kullanıcı adlı Oğuzhan Dalgakıran için Fenerbahçe den duygulandıran paylaşım! Benfica maçı öncesi dev ekrandan veda edildi... 1

Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica maçı öncesi vefat eden Oğuzhan Dalgakıran için duygusal bir harekette bulundu. Sarı lacivertller genç taraftarını unutmayarak stadyumun dev ekranından paylaşım yaptı. Stadyumu dolduran tüm taraftarlar genç ismi ayakta alkışlayarak, son vedasını gerçekleştirdi.

MAÇA GELECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ!

Jrokez kullanıcı adlı Oğuzhan Dalgakıran için Fenerbahçe den duygulandıran paylaşım! Benfica maçı öncesi dev ekrandan veda edildi... 2

Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünden önceki son sosyal medya paylaşımı, takipçilerini büyük bir üzüntüye boğmuştu. Dalgakıran'ın "Fenerbahçe-Benfica maçında yengenle oradayız. Şansımı da yanımda getireceğim" şeklindeki mesajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

