Juan Mata'nın IQ testi ortaya çıktı! Şaşırtan sonuç...

Galatasaray'da transferin son günü kadroya katılan Juan Mata hakkında ilginç bir olay ortaya atıldı. En iyi döneminde saha içinde attığı paslarla tanınan ve zekasıyla ön plana çıkan Juan Mata'nın IQ testi yaptırdığı ifade edildi.

EINSTEIN'DAN YALNIZCA 18 PUAN DÜŞÜK

34 yaşındaki Juan Mata'nın 2 üniversite bitirdiği biliniyor. Geçtiğimiz yıla kadar yüksek lisansını da yapan İspanyol oyuncu IQ testi yaptırdı. Mata'nın IQ'sunün 142 olduğu iddia edildi. Bilindiği üzere Einstein'ın IQ'sunun 160 olduğu göze alındığında Mata'nın zekası yine gündeme geldi.



