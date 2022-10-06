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Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde Galatasaraylı taraftarları harekete geçirdi!

06.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata'nın sözleşmesindeki maddeler belli oldu. Çıktığı ilk maçta taraftarın beğenisini kazanan İspanyol oyuncunun takımda tutulmasını isteyen sarı-kırmızılılar, yönetime mesaj yağdırmıştı.

Juan Mata'nın sözleşmesindeki madde Galatasaraylı taraftarları harekete geçirdi!
Juan Mata

Juan Mata

İSP İspanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın transferin son günü bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Juan Mata'nın sözleşme detayları belli oldu. Okan Buruk'un kısa süre içinde gözüne giren yıldız oyuncu ilk 11'de forma şansı bulmak için özel olarak antrenmanlarını sürdürüyor.

20 MAÇTA EN AZ 45'ER DAKİKA

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Galatasaray'da Juan Mata'nın opsiyon maddeleri ortaya çıktı. Juan Mata eğer 20 resmi maçta en az 45'er dakika forma giyerse, mukavelesi 1 yıl daha uzayacak. Galatasaraylı taraftarlar ise bu opsiyonu beklemeden devre arasında Mata'nın sözleşmesinin uzatılmasını istiyor.


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