Juan Mata'ya tanıdık yerden teklif! İmzayı atıyor

Galatasaray'da şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren Juan Mata takımdan ayrılmıştı. 35 yaşındaki futbolcuya Japon ekibi Vissel Kobe talip oldu. Inıesta'yı transfer etmesiyle dünya futboluna kendini tanıtan Vissel Kobe, yine o tarz bir transferin peşinde...
Juan Mata'ya gelen başka tekliflerin de olduğu belirtilirken, en ciddi teklifin Vissel Kobe'den geldiği ve Mata'nın anlaşma aşamasında olduğu aktarıldı.
Juan Mata, Galatasaray'da geçen sezon çıktığı 18 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.