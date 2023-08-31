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Juan Mata'ya tanıdık yerden teklif! İmzayı atıyor

31.08.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vissel Kobe, Galatasaray'dan ayrılan Juan Mata'ya transfer teklifinde bulundu. Japon ekibiyle her konuda anlaşma sağlayan İspanyol oyuncunun transferi kısa süre içinde açıklayacak.

Juan Mata'ya tanıdık yerden teklif! İmzayı atıyor

Galatasaray'da şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren Juan Mata takımdan ayrılmıştı. 35 yaşındaki futbolcuya Japon ekibi Vissel Kobe talip oldu. Inıesta'yı transfer etmesiyle dünya futboluna kendini tanıtan Vissel Kobe, yine o tarz bir transferin peşinde...

BAŞKA TEKLİFLER DE VAR

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Juan Mata'ya gelen başka tekliflerin de olduğu belirtilirken, en ciddi teklifin Vissel Kobe'den geldiği ve Mata'nın anlaşma aşamasında olduğu aktarıldı.

18 MAÇTA 3 GOL

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Juan Mata, Galatasaray'da geçen sezon çıktığı 18 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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