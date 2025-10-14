SPOR

Jude Bellingham'ın anne ve babası ayrılıyor: Yıldız futbolcunun ailesinde şok gelişme

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Jude Bellingham'ın anne ve babası Mark ve Denise Bellingham'ın 20 yılı aşkın süren evliliklerini sonlandırma kararı aldığı iddia edildi. Bu ayrılığın, Mark Bellingham'ın başka bir kadınla yakınlaşması sonucu yaşandığı öne sürülüyor. Bu durum, Jude ve kardeşi Jobe Bellingham'ın kariyerlerini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

Futbol dünyasının parlayan yıldızlarından Jude Bellingham'ın ailesinde yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Jude Bellingham'ın anne ve babası Mark ve Denise Bellingham, 20 yılı aşkın süren evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Bu beklenmedik ayrılığın ardında, Mark Bellingham'ın başka bir kadınla yakınlaştığına dair iddialar bulunuyor.

Stourbridge yakınlarında, Birmingham'da büyüyen Jude ve kardeşi Jobe'nin futbol kariyerleri boyunca anne ve babalarının büyük desteğini gördüğü biliniyor. Hatta Denise ve Mark Bellingham, oğullarının kariyerlerine odaklanabilmeleri için kendi işlerini bırakmışlardı. Jude Bellingham, defalarca ailesinin kendisine verdiği destekten bahsetmiş ve başarılarında onların payının büyük olduğunu vurgulamıştı. Ancak, son günlerde ortaya atılan iddialar, ailenin dinamiklerini derinden sarsmış gibi görünüyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Mark Bellingham'ın başka bir kadınla yakınlaştığına dair fotoğrafların sosyal medyada yayılması, çift arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Alman basınından Bild'in haberine göre de, Mark ve Denise Bellingham'ın, Jobe Bellingham'ın Borussia Dortmund'daki bir maçını ayrı ayrı tribünlerden izlemesi, ayrılık dedikodularını güçlendirmişti. Daily Mail ise Mark Bellingham'ın boşanmış ve iki çocuk annesi bir kadınla yakınlaştığını iddia etti.

Bu ayrılığın, Jude Bellingham ve kardeşi Jobe'nin futbol kariyerlerini nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Özellikle Jude Bellingham'ın Real Madrid'deki performansı ve İngiltere Milli Takımı'ndaki rolü göz önüne alındığında, bu ailevi sorunların oyuncunun motivasyonunu ve odaklanmasını etkileyebileceği düşünülüyor. Futbolseverler, Bellingham kardeşlerin bu zorlu süreçte nasıl bir performans sergileyeceğini yakından takip edecekler.

Bellingham ailesinde yaşanan bu ayrılık, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Yıldız futbolcuların özel hayatlarında yaşanan bu tür olaylar, performanslarını doğrudan etkileyebileceği için, Jude ve Jobe Bellingham'ın bu süreci nasıl yönetecekleri büyük önem taşıyor. Ailenin bu zorlu dönemde birbirine destek olması, iki kardeşin de kariyerlerine odaklanmalarına yardımcı olacaktır.

