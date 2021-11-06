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Judo: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

06.11.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcular 3 bronz madalya elde etti

Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonasında milli sporcular 3 bronz madalya kazandı.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonasında ferdi karşılaşmaların son gününde erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ile kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk ve Kübranur Esir bronz madalya ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, 90 kiloda Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın ile +100 kiloda Furkan Güner elendi.

Organizasyonda yarın karma takımlar karşılaşmalarında milli takım, ilk maçında Rusya ile mücadele edecek.

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