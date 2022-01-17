Judo Milli Takımı'nın Antalya'daki kamp süresi uzatıldı

Avrupa Judo Birliğinin (EJU) Antalya'da düzenlenen ortak çalışma kampıyla hazırlıklarına başlayan milli judocuların kamp süresi uzatıldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, EJU ortak çalışma antrenmanlarına katılan kadın ve erkek millilerin Kemer'de sürdürdüğü kamp süresinin 7 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) 2022 müsabaka takvimi doğrultusunda 3-16 Ocak tarihlerinde yeni yılın ilk kamp açılışını yapan olimpik kadro, hazırlık antrenmanlarına ara vermeden devam edecek.



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