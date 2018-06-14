Julen Lopetegui Real Madrid'le sözleşme imzaladı!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Lopetegui ile beraber başkent Madrid'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıyı, Dünya Kupası'nın ardından yapmak istediklerini söyleyen Perez, ancak İspanyol Futbol Federasyonunun kendilerine haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı gerekçesiyle Lopetegui'yi milli takım teknik direktörlüğünden aldığına atıfta bulunarak, "Bazı şartlar bizi bu noktaya getirdi." dedi.

"Haklı çıkaracak herhangi bir argüman yok"

Lopetegui ile varılan anlaşmanın onun milli takıma karşı sadakatsizlik yaptığı anlamına gelmediğini savunan Perez, "Anlaşmaya vardık ve şeffaf olmak, herhangi bir spekülasyon ya da söylentiyi önlemek için bir kaç saat içinde Dünya Kupası öncesi ilan etmeye karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Perez, anlaşmanın İspanya Milli Takımı'nı etkileyeceği iddialarını anlamanın güç olduğunu da söyleyerek, "Onları etkilemeyecekti. Lopetegui'nin yarın İspanya Milli Takımı'nın kulübesinde olmamasını haklı çıkaracak herhangi bir argüman yoktur." şeklinde konuştu.