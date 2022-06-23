Julia Fox'un pantolonu olay oldu! Düğmeleri ve arkası açık... "Tanga üstüne külot mu giymiş"

Uncut Gems oyuncularından olan ve şu sıralar modellik kariyerini inşa eden Julia Fox tarzıyla yine gündeme bomba gibi düştü. Julia Fox, dudak uçuklatan başka bir kıyafetle New York sokaklarına çıktı.

Kanye West ile yaşadığı kısa süreli aşkla ününe ün katan ünlü isim her kıyafetiyle magazin basınında haber oluyor.

Julia Fox önü bağcıklı arkası yarıya kadar açık siyah kıyafetiyle herkese kendine baktırdı. Fox'un tanga üstüne önden düğmeleri açık olan bir pantolon giymesi ve kıyafetinin görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

Fox'un ilginç tarzını görenler "Yine ne yapmış?", "Bu kadın kafası güzelken mi giyiniyor?", "Tanga üstüne bir külot daha mı giymiş" gibi yorumlar yaptı.



