MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Julia Fox'un pantolonu olay oldu! Düğmeleri ve arkası açık... "Tanga üstüne külot mu giymiş"

Julia Fox'un pantolonu olay oldu! Düğmeleri ve arkası açık... "Tanga üstüne külot mu giymiş"

23.06.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 filmi Uncut Gems'de oyuncu olarak tanınan ve daha sonra Kanye West ile kısa süreli aşkıyla gündeme gelen Julia Fox sokak tarzıyla yine olay olmayı başardı! Fox'un arkasının yarısı açık olan pantolonuna yorum yağdı.

Julia Fox'un pantolonu olay oldu! Düğmeleri ve arkası açık... "Tanga üstüne külot mu giymiş"

Uncut Gems oyuncularından olan ve şu sıralar modellik kariyerini inşa eden Julia Fox tarzıyla yine gündeme bomba gibi düştü. Julia Fox, dudak uçuklatan başka bir kıyafetle New York sokaklarına çıktı.

Kanye West ile yaşadığı kısa süreli aşkla ününe ün katan ünlü isim her kıyafetiyle magazin basınında haber oluyor.

Julia Fox önü bağcıklı arkası yarıya kadar açık siyah kıyafetiyle herkese kendine baktırdı. Fox'un tanga üstüne önden düğmeleri açık olan bir pantolon giymesi ve kıyafetinin görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

Fox'un ilginç tarzını görenler "Yine ne yapmış?", "Bu kadın kafası güzelken mi giyiniyor?", "Tanga üstüne bir külot daha mı giymiş" gibi yorumlar yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlu "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızıyordu! İddialı pozOğlu "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızıyordu! İddialı poz
Devlet Bahçeli'nin 'Haddini aşmıştır' dediği Cem Yılmaz'a ünlülerden destek yağdı! Devlet Bahçeli'nin 'Haddini aşmıştır' dediği Cem Yılmaz'a ünlülerden destek yağdı!
Tatilde pişti oldular! Köşe kapmaca oynadılarTatilde pişti oldular! Köşe kapmaca oynadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına...

Altın ve dolar için kritik gün bugün!

Altın ve dolar için kritik gün bugün!

Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşında geri sayım başladı…

Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşında geri sayım başladı…

GSS borcu olanlar dikkat! 10 bin liraya kadar...

GSS borcu olanlar dikkat! 10 bin liraya kadar...

İlginizi Çekebilir

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.