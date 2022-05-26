Julian Alvarez sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor! Maçta o kadar çok gol attı ki...

Yeni sezonda Manchester City'de oynayacak olan Julian Alvarez, River Plate formasıyla bir maçta altı gol attı. 8-1 biten maça damga vuran Julian Alvarez, şimdiden City'li taraftarların gönlünde taht kurdu bile. Gelecek sezon Haaland'la birlikte Manchester City'de oynayacak olan genç oyuncu, rakiplerine korku vermeye başladı.

SOSYAL MEDYA SKORA ŞAŞIRDI

River Plate’in 22 yaşındaki forveti Julian Alvarez, Peru ekibi Alianza Lima’ya Copa Libertadores maçında 6 gol attı.Ocak ayında 18 milyon Pound’a City’e transfer olan Alvarez, gelecek sezon Haaland ile birlikte oynayacak. Sosyal medyada taraftarlar bir maçta bu kadar golün nasıl olabileceğini tartıştı. Üstelik bir oyuncunun 6 gol atması da şaşkınlık yarattı.



