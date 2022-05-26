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  4. Julian Alvarez sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor! Maçta o kadar çok gol attı ki...

Julian Alvarez sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor! Maçta o kadar çok gol attı ki...

26.05.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin River Plate'den transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu Julian Alvarez, dün Libertadores'te birbirinden güzel 6 gol attı. Julian Alvarez, River Plate'in Alianza Lima'yı 8-1 mağlup ettiği Copa Libertadores maçında tam 6 gol attı. Sosyal medyada gündem konusu olan Julian Alvarez şimdiden taraftarın sevgilisi haline geldi.

Julian Alvarez sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor! Maçta o kadar çok gol attı ki...

Yeni sezonda Manchester City'de oynayacak olan Julian Alvarez, River Plate formasıyla bir maçta altı gol attı. 8-1 biten maça damga vuran Julian Alvarez, şimdiden City'li taraftarların gönlünde taht kurdu bile. Gelecek sezon Haaland'la birlikte Manchester City'de oynayacak olan genç oyuncu, rakiplerine korku vermeye başladı.

SOSYAL MEDYA SKORA ŞAŞIRDI

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River Plate’in 22 yaşındaki forveti Julian Alvarez, Peru ekibi Alianza Lima’ya Copa Libertadores maçında 6 gol attı.Ocak ayında 18 milyon Pound’a City’e transfer olan Alvarez, gelecek sezon Haaland ile birlikte oynayacak. Sosyal medyada taraftarlar bir maçta bu kadar golün nasıl olabileceğini tartıştı. Üstelik bir oyuncunun 6 gol atması da şaşkınlık yarattı.


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