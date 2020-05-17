Jülide Ateş'ten Ece Üner'e olay cevap: Sahadan gelmiyorlar diyenlere selam

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Spikerliğe başladığı günleri anlatan Üner, Jülide Ateş ile ilgili ilginç bir anısını paylaştığı sırada Armağan Çağlayan'la birlikte kahkahalara boğulmuştu.

Ece Üner, Jülide Ateş'le ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"2014'te ilk Show Ana Haberi sunmaya başladığımda gençtim, yaşım küçüktü. Çok röportaj talebi geliyordu ve röportajlarda şöyle diyordum: 'Nevşin Mengü, şu, bu, biz alandan geliyoruz. Bir gün Alibeyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün savaşta, cephede. Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok' dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım."

JÜLİDE ATEŞ, ECE ÜNER'E SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Jülide Ateş, Ece Üner'in kahkahalar içinde yaptığı açıklamalarına, kişisel sosyal medya hesabından yanıt verdi. Instagram hesabından sahada habercilik yaptığı yıllara ait fotoğrafları paylaşan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Ece Üner 'Yerime Türkiye Güzeli geldi demiş, gülmüş' ...Cevap vermeyecek misin?

E desin... 2015’te yerine gelen kişinin hâlâ Türkiye Güzeli olduğunu düşünüyorsa; biz de onunla birlikte güleriz n'apalım.