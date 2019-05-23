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Julio Baptista futbolu bıraktığını açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:39 | Son Güncelleme

Dünya futbolunun önde gelen Brezilyalı isimlerinden olan Julio Baptista, futbolculuk kariyerini sona erdirdiğini açıkladı.

Julio Baptista futbolu bıraktığını açıkladı

Brezilyalı oyuncu Julio Baptista, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 37 yaşındaki Baptista, "20 yıldan fazla elit futbol hayatının ardından kariyerimi noktalamaya karar verdim. Yeni bir hayata başlıyorum ve hayallerimi gerçekleştirmeme destek veren herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Sao Paulo'da başlayan Baptista, Real Madrid, Arsenal, Sevilla ve Roma'nın aralarında yer aldığı çok sayıda takımda forma giydi.

Baptista, Brezilya Milli Takımı formasıyla sahaya çıktığı 47 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Julio Baptista Futbol

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok iyi bir futbolcuydu kıymetini bilmediler
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