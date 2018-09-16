Mircea Lucescu için çarpıcı açıklamalar

Bir dönem Türkiye'de Kayserispor forması giyen 36 yaşındaki Julius Aghahowa, ülke basınına yaptığı açıklamada Mircea Lucescu hakkında konuştu.
Shakhtar Donetsk'te futbol oynadığı dönemde Lucescu ile çalışan Julius Aghahowa, Rumen teknik direktörün zor bir insan olduğunu söyledi.
"LUCESCU'NUN ZOR BİR YÖNETİM ŞEKLİ VARDI"
Lucescu'nun zorlu bir yönetim şekli vardı. Yeterince iyi performans sergilemediğiniz zaman ceza yöntemleri vardı. Takımda da haliyle gergin ortamlar oluyordu. Biz her şeyin iyi olduğunu söylüyorduk ama o dönem Shakhtar Donetsk'te anlaşmazlıklar yaşanıyordu.
2012 yılının sonunda futbolu bırakan Aghahowa, 2008 yılında Wigan'dan Kayserispor'a transfer olmuştu ve sonrasında yeniden Shakhtar Donetsk'e döndü. Aghahowa, Süper Lig'de forma giydiği dönemde 29 maçta 6 gol attı.
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