SPOR

Mircea Lucescu için çarpıcı açıklamalar

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 16.09.2018 21:09 | Son Güncelleme

Julius Aghahowa, eski hocası olan A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu için çarpıcı açıklamalar yaptı. Aghahowa, "Lucescu'nun zorlu bir yönetim şekli vardı. Yeterince iyi performans sergilemediğiniz zaman ceza yöntemleri vardı" dedi.

Mircea Lucescu için çarpıcı açıklamalar

Bir dönem Türkiye'de Kayserispor forması giyen 36 yaşındaki Julius Aghahowa, ülke basınına yaptığı açıklamada Mircea Lucescu hakkında konuştu.

Shakhtar Donetsk'te futbol oynadığı dönemde Lucescu ile çalışan Julius Aghahowa, Rumen teknik direktörün zor bir insan olduğunu söyledi.

"LUCESCU'NUN ZOR BİR YÖNETİM ŞEKLİ VARDI"
Lucescu'nun zorlu bir yönetim şekli vardı. Yeterince iyi performans sergilemediğiniz zaman ceza yöntemleri vardı. Takımda da haliyle gergin ortamlar oluyordu. Biz her şeyin iyi olduğunu söylüyorduk ama o dönem Shakhtar Donetsk'te anlaşmazlıklar yaşanıyordu.

2012 yılının sonunda futbolu bırakan Aghahowa, 2008 yılında Wigan'dan Kayserispor'a transfer olmuştu ve sonrasında yeniden Shakhtar Donetsk'e döndü. Aghahowa, Süper Lig'de forma giydiği dönemde 29 maçta 6 gol attı.

PARTNER'Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı''Müslüm Gürses bu bağlamayı 8 yıl çaldı'
Milli takımda seks skandalı!Milli takımda seks skandalı!
Mircea Lucescu, ağır bir yenilgi almadığı sürece A Milli Takım'ın başına kalacak!Mircea Lucescu, ağır bir yenilgi almadığı sürece A Milli Takım'ın başına kalacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Julius Aghahowa mircea lucescu shakhtar donetsk

En Çok Okunan Haberler

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Alvaro Negredo Beşiktaş'a veda etti

Alvaro Negredo Beşiktaş'a veda etti

Ronaldo, Juventus'ta açılışı dubleyle yaptı

Ronaldo, Juventus'ta açılışı dubleyle yaptı

Mesut Özil devre arasında Fenerbahçe'de geliyor iddiası

Mesut Özil devre arasında Fenerbahçe'de geliyor iddiası

Akhisarspor'da Safet Susic ile yollar ayrıldı

Akhisarspor'da Safet Susic ile yollar ayrıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mircea Lucescu için çarpıcı açıklamalar

Mircea Lucescu için çarpıcı açıklamalar

Milli takımda seks skandalı!

Milli takımda seks skandalı!

Mircea Lucescu, ağır bir yenilgi almadığı sürece A Milli Takım'ın başına kalacak!

Mircea Lucescu, ağır bir yenilgi almadığı sürece A Milli Takım'ın başına kalacak!

Türkiye 1 - 0 İsveç (21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri)

Türkiye 1 - 0 İsveç (21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri)

A Milli Futbol Takımı'nın unutulmaz geri dönüşleri

A Milli Futbol Takımı'nın unutulmaz geri dönüşleri

Mehmet Topal: Yıkıcı değil yapıcı olmalıyız

Mehmet Topal: Yıkıcı değil yapıcı olmalıyız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.