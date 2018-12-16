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Juraj Kucka Trabzonspor'dan ayrılıyor!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.12.2018 16:19 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da son haftalarda sakatlığı sebebiyle forma giymeyen ve son milli takım arasından döndükten sonra takımdan ayrılacağı ciddi ciddi konuşulmaya başlanan Kucka'nın Beşiktaş derbisi öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.

Juraj Kucka Trabzonspor'dan ayrılıyor!

Trabzonspor'un Slovakyalı savunmacısı Juraj Kucka, bordo-mavili ekipten ayrılıyor.

A Spor'un haberine göre, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde Kucka'nın takımın arkadaşları ile görüştüğü ve vedalaştığı aktarıldı.

31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu 2017-18 transfer sezonunda Serie A devi Milan'dan 5 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

Juraj Kucka, bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı 8 karşılaşmada 1 asist yapma başarısı göstermişti.

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Trabzonspor juraj kucka

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