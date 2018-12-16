Juraj Kucka Trabzonspor'dan ayrılıyor!

Trabzonspor'un Slovakyalı savunmacısı Juraj Kucka, bordo-mavili ekipten ayrılıyor.

A Spor'un haberine göre, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde Kucka'nın takımın arkadaşları ile görüştüğü ve vedalaştığı aktarıldı.

31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu 2017-18 transfer sezonunda Serie A devi Milan'dan 5 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

Juraj Kucka, bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı 8 karşılaşmada 1 asist yapma başarısı göstermişti.

