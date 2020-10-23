Jürgen Klopp'dan Van Dijk açıklaması

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Sheffield United maçı öncesinde basın toplantısında konuştu ve sakatlıklara değindi.

Sezonu kapattığı belirtilen Van Dijk'ın dönüş tarihinin kesin olmadığını söyleyen Klopp, "İnsanların Van Dijk'ı merak etmesini anlıyorum ama her gün durum raporu veremeyiz. İyileşmesi zaman alacak, ne zaman döneceğini söyleyemem. Herkesin iyileşme süreci farklı oluyor." ifadelerini kullandı.

"2 HAFTA OLMAYAN, 5 MAÇ KAÇIRIYOR"

Chamberlain ile Kostas'ın da sakatlıkları olduğunu belirten Alman hoca, "Sağlık ekibimizle sürekli görüşüyoruz, ne yapabileceğimize bakacağız. 2 hafta kaçıran bir oyuncu, 5 maç kaçırmış oluyor. Ajax maçında oynayan oyuncularım şu anda iyi gözüküyor" dedi.

Liverpool, Premier Lig'in 6. haftasında Sheffield United ile 24 Ekim Pazar 22:00'de karşı karşıya gelecek.

