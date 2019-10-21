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Jurgen Klopp'tan Manchester United'a taktik eleştirisi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, Manchester United'ın savunma ağırlıklı futbolunu eleştirdi.

Jurgen Klopp'tan Manchester United'a taktik eleştirisi

Liverpool'un ligdeki 17 maçlık galibiyet serisi Manchester United deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikle sona ererken, Alman teknik adam Klopp, üç yıldır galip gelemediği Old Trafford'da rakiplerinin sadece savunmaya odaklanmasından şikayetçi.

Maç sonunda yaptığı açıklamada kızgınlığını gizlemeyen Klopp, "Biz ne zaman buraya gelsek, bu yıl, geçen yıl, bir önceki yıl, onlar sadece savunma yaptı. Mazeret yok, buradan daha iyisini yaparak dönmeyi bekliyorduk ancak böyle takımlara karşı oynayamazsınız. Bu bir eleştiri değil, gerçek." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı Sky Sports için yorumlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho ise eski takımının Liverpoola'a karşı eksiklerle mücadele ettiğini hatırlatarak, "Geride 5 futbolcuyla oynadılar, katı savunma yaptılar ve geçişe izin vermediler. Klopp, menüyü beğenmedi, et seviyordu balık geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Alman teknik adamın açık bir hüsran yaşadığını savunan Mourinho, "Liverpool, olağanüstü bir durumda ancak Old Trafford gibi özel bir yerde kazanamadı. Klopp, bunu hiç yapamadı." dedi.

Manchester United, lige 8'de 8 yaparak başlayan Liverpool karşısında 36. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 öne geçti. 85. dakikada Adam Lallana ile eşitliği yakalayan Liverpool, maçın berabere bitmesiyle bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı.

Maça 3-4-1-2 dizilişiyle başlayan Manchester United ise Andreas Pereira'nın geriye yaslanmasıyla önce 3-5-2, rakibinin baskıyı artırmasıyla da 5-4-1 dizilişiyle skor avantajını korumaya çalıştı. ****

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